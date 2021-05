Tajani e la famiglia che “senza figli non esiste” (Di venerdì 7 maggio 2021) Cronaca di una tempesta perfetta, quella scatenata da Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e capo politico del partito di Silvio Berlusconi, che, in occasione della conferenza stampa dedicata al tema “Mamma è bello”, ha affermato: “La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”. Per poi aggiungere: “Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità. Noi continuiamo ad andare in quella direzione”. Una frase (anzi due) infelice, scomposta, retrograda, che sembra arrivare direttamente dal secolo scorso, e con cui Tajani cancella con un colpo di spugna non solo trent’anni di diritti delle persone omosessuali ma anche decenni di battaglie per la difesa di ogni genere di famiglia, non solo e non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Cronaca di una tempesta perfetta, quella scatenata da Antonio, vicepresidente di Forza Italia e capo politico del partito di Silvio Berlusconi, che, in occasione della conferenza stampa dedicata al tema “Mamma è bello”, ha affermato: “Laè per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, manon”. Per poi aggiungere: “Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità. Noi continuiamo ad andare in quella direzione”. Una frase (anzi due) infelice, scomposta, retrograda, che sembra arrivare direttamente dal secolo scorso, e con cuicancella con un colpo di spugna non solo trent’anni di diritti delle persone omosessuali ma anche decenni di battaglie per la difesa di ogni genere di, non solo e non ...

