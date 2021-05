Taekwondo | Preolimpico Europeo Sofia | Simone Alessio vola a Tokyo! Tutti i qualificati della prima giornata

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sui tatami del Grand Hotel Millennium disi è conclusa ladeldiverso i Giochi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono stati i primi otto, quattro al maschile e quattro al femminile, nel “Day 1” in Bulgaria. L’Italia, dal canto suo, parte benissimo strappando subito un pass importante conche fa la voce grossa nei -80 kg aggiungendosi, nel contingente azzurro che domani attende Paulina Armeria e Maristella Smiraglia, al già qualificato Vito Dell’Aquila. Uomini -58 kg Il lusitano Rui Braganca si prende un biglietto per Tokyo battendo nell’atto decisivo (26-14) il bulgaro Daniel Ladzhev. A fargli compagnia in questo momento di gioia e ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - - ItaliaNotizie24 : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - zazoomblog : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - #Azzurri #taekwondo #preolimpico #Sofia - blogsicilia : #notizie #sicilia Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia - - Italpress : Azzurri del taekwondo al preolimpico di Sofia -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Preolimpico

OA Sport

Vecchi (nella categoria - 57 kg), Smiraglia (+67 kg) e Simone Alessio ( - 80 kg), il primo a scendere nel quadrato di gara, si giocano la chance di conquistare il pass per i Giochi di Tokyo2020. mc/...ROMA - Cala il sipario sui Campionati Europei Seniores diin Bulgaria. E anche nell'ultima giornata l'Italia riesce a salire sul podio. Per la ...l'attenzione si sposta sul torneo...Sui tatami del Grand Hotel Millennium di Sofia si è conclusa la prima giornata del Preolimpico Europeo di taekwondo verso i Giochi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono stat ...Il torneo di qualificazione olimpica del taekwondo su base continentale sorride all'Italia: a Sofia, in Bulgaria, Simone Alessio nei -80 kg maschili, dopo aver superato in mattinata negli ottavi il no ...