Tabellone qualificazioni Internazionali d’Italia 2021 | presenti quattro azzurri | c’è Cecchinato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildelledegli202, per quanto concerne la categoria maschile. Cameron Norrie rappresenta la testa di serie numero 1, ma dovrà vedersela contro l’insidioso Pablo Cuevas all’esordio; l’argentino è uno specialista sul rosso e darà filo da torcere al britannico.inoltre gli italiani Marco, Andrea Pellegrino, Gian Marco Moroni e Flavio Cobolli. Di seguito tutti gli accoppiamenti delle quali capitoline, aggiornati turno per turno.PRIMO TURNO (1) Norrie vs P. Cuevasvs (9) Gerasimov (2) Davidovich Fokina vs (WC) Cobolli(WC) Pellegrino vs (8) Moutet (3) Bedene ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli… - FiorinoLuca : Tabellone qualificazioni #IBI21 - sportface2016 : #IBI2021, il tabellone delle qualificazioni. Presente #Cecchinato - sportface2016 : Tabellone qualificazioni #IBI21: al via cinque azzurre, c’è #Errani - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: Sebastian #Korda dà forfait e Marco #Cecchinato entra di diritto nel tabellone delle qualificazioni degli #Internaziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone qualificazioni

Sportface.it

Al via ildelledegli Internazionali Bnl d'Italia 2021 . Archiviato il Wta 1000 di Madrid, le ragazze tornano subito in campo per un appuntamento altrettanto importante sulla terra ...Ogni torneo dei nove previsti (5 maschili e 4 femminili) assegnerà una wild card per ildidi quattro tornei internazionali ITF da 15.000$ che si terranno in Abruzzo nei mesi ...Mentre al Grand Hotel Millennium di Sofia il Preolimpico Europeo di taekwondo entra nella fase calda del day 1, con l'Italia che spera di riuscire a ottenere un pass verso Tokyo con Simone Alessio, il ...Sono stati sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni per il torneo femminile degli Internazionali d'Italia 2021 di scena al Foro Italico di Roma. Saranno cinque le italiane a giocarsi un biglietto ...