Sveglia | Cruciani! E lui sbrana la Fusani | Italiani a casa alle 22 | e intanto atterrano dall' India | Video

(Di venerdì 7 maggio 2021) Due pesi e due misure sul coronavirus. Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, non si capacita del lassismo del governo sui voli, considerato il rischio di diffusione della temuta "variantena": "Perché glisono costretti a tornare a22 mentre si consentono triangolazioni di volia Turchia eccetera eccetera?". "Ma non consentono nulla - lo interrompe Claudia, giornalista di Tiscali -, controllano tutti i passaporti, i biglietti, da dove vengono.Cruciani, non funziona così". "Ma che controlli, te l'ha detto quello che possono venire e che ci sono i certificati falsi. Te l'hanno detto. Ma le hai sentite le interviste o non le hai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sveglia Cruciani

Periodico Italiano

Per questo è in grado di poter "giocare" allo stesso modo cone Parenzo come con Travaglio,... quando ecco per lo sgomento egli si'. Conclude Florenskij: 'È mai possibile che tutta la ...... i quaranta/cinquantenni che modellano l'immaginario politico di questo povero paese, da Scanzi a, da Formigli a Saviano. Perché Di Battista no? È una domanda che mi tienenelle ...