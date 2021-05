Superlega | nove club si sono pentiti | Real | Barcellona e Juventus rischiano ancora

(Di venerdì 7 maggio 2021)sie chiedono formalmente scusa.irriducibiliMadrid,chedue anni di esclusione dalle coppe. Ceferin e Peres (Getty Images)Lache non è mai iniziata, è ufficialmente finita col comunicato dell’Uefa che attesta la rinuncia di 9su 12 al progetto di scissione e creazione di un nuovo torneo alternativo alla Champions. Ad aprile si è cercato di attuare un golpe calcistico che è durato meno di 48 ore. LEGGI ANCHE –>, la Uefa non esclude sanzioni per isecessionisti Ora che anche il Milan si è unito agli 8...

... sono state prese misure importanti nei confronti deiclub che hanno deciso di uscire dalla. Nel comunicato di UEFA, viene messo in particolare in evidenza come iclub reintegrati ...I tre club ribelli potrebbero rischiare fino a due anni di esclusione dalle competizioni europee L'Uefa "perdona"dei 12 club che avevano dato vita al progetto della, in cambio del loro ravvedimento (più qualche sanzione economica), ma minaccia Barcellona, Ral Madrid e Juventus - più restie ad ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Ho detto al Congresso Uefa che ci vuole un'organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social ...Nove club sui dodici che avevano aderito alla Superlega sono stati reintegrati dalla Uefa, altri tre deferiti. Lo ha annunciato la Confederazione sul suo sito ufficiale. Milan, Inter, Arsenal, Chelsea ...