Superlega, nove club si pentono e chiedono scusa: 'sanzione' da 15 milioni. Juve, Real e Barca rischiano esclusione (Di venerdì 7 maggio 2021) In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12 club coinvolti nel cosiddetto progetto di "Super League" hanno presentato alla UEFA una dichiarazione di impegno del ...

GoalItalia : La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? - AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - AAlciato : Nove club su dodici della Superlega si sono impegnati a partecipare a qualsiasi competizione UEFA per club a cui si… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#Superlega, nove club chiedono scusa e rientrano nell'#Uefa (anche #Inter e #Milan): pagheranno una donazione collett… - ElTrattore : RT @marifcinter: UFFICIALE - Nove club della Superlega (tutti tranne Juve, Real e Barcellona) 'riconoscono e accettano che il progetto era… -