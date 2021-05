Superlega, nove club chiedono scusa all’Uefa e pagheranno 15 milioni: ci sono anche Inter e Milan (Di venerdì 7 maggio 2021) Adesso è ufficiale. nove dei dodici club coinvolti nella creazione di una Superlega hanno presentato all’Uefa una “dichiarazione di impegno del club” in cui di fatto si chiede scusa per quanto compiuto e si rientra a far parte pienamente di una visione condivisa con la confederazione europea. Le squadre in questione pagheranno anche una “multa” collettiva dal valore di 15 milioni di euro totali e i soldi (1.5 milioni a testa, dunque) andranno in beneficenza per progetti legati ai bambini, così come il 5% degli incassi europei. Secondo quanto riferisce l’Uefa, i club in questione considerano che la Superlega sia stata un errore e chiedono scusa ai ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Adesso è ufficiale.dei dodicicoinvolti nella creazione di unahanno presentatouna “dichiarazione di impegno del” in cui di fatto si chiedeper quanto compiuto e si rientra a far parte pienamente di una visione condivisa con la confederazione europea. Le squadre in questioneuna “multa” collettiva dal valore di 15di euro totali e i soldi (1.5a testa, dunque) andranno in beneficenza per progetti legati ai bambini, così come il 5% degli incassi europei. Secondo quanto riferisce l’Uefa, iin questione considerano che lasia stata un errore eai ...

Advertising

GoalItalia : La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? - AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - AAlciato : Nove club su dodici della Superlega si sono impegnati a partecipare a qualsiasi competizione UEFA per club a cui si… - SimonePerego3 : RT @GoalItalia: La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? https://t.… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Accordo tra nove club e la UEFA per la rinuncia alla Superlega. Fuori J… -