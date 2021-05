Superlega, ecco le (prime) sanzioni Uefa: per i nove club usciti multa da 15 milioni (Di venerdì 7 maggio 2021) La Uefa ha appena comunicato le misure di reintegrazione per i nove club che si sono sfilati dalla Superlega (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Laha appena comunicato le misure di reintegrazione per iche si sono sfilati dalla(Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester ...

Advertising

ZZiliani : La #Juventus rinverdisce i fasti: a 40 anni dall’operazione #Platini, ecco l’operazione #Platinum. Il progetto dei… - Gazzetta_it : Superlega, ecco le (prime) sanzioni Uefa: per i nove club usciti multa da 15 milioni - kalagan1 : RT @Gazzetta_it: Superlega, ecco le (prime) sanzioni Uefa: per i nove club usciti multa da 15 milioni - clarence_von : RT @Gazzetta_it: Superlega, ecco le (prime) sanzioni Uefa: per i nove club usciti multa da 15 milioni - ilRomanistaweb : #SuperLega, c'è l'accordo tra #Uefa e i 9 club fuoriusciti: ecco le sanzioni Le squadre hanno riconosciuto di aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega ecco UEFA, UFFICIALE: ecco le sanzioni per Inter e Milan - La Juve trema La UEFA ha raggiunto un accordo con i nove club che sono usciti dalla Superlega. Ecco le sanzioni e la posizione della Juve: il comunicato ufficiale È ufficiale: la UEFA ha stretto un accordo con nove club che hanno rinunciato alla Superlega. Ci sono Inter e Milan, ...

Superlega, ecco le (prime) sanzioni Uefa: per i nove club usciti multa da 15 milioni Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori, ma lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta Superlega di cui ci occuperemo successivamente". Calcio: ...

Superlega, l'Uefa punisce Inter, Milan e le altre: ecco le sanzioni Corriere dello Sport.it SuperLega, ecco le sanzioni per i 9 club pentiti Ora è ufficiale: c'è l'accordo tra la UEFA e i 9 club pentiti che hanno lasciato la SuperLega. Mentre Real Madrid, Barcellona e Juventus minacciano azioni legali verso gli ex alleati, rischiano addiri ...

SuperLega, c'è l'accordo tra Uefa e i 9 club fuoriusciti: ecco le sanzioni Le squadre hanno riconosciuto di aver compiuto un errore e si scusano con i tifosi, le federazioni e le altre società europee. Saranno sottoposte a una trattenuta dei ricavi ...

La UEFA ha raggiunto un accordo con i nove club che sono usciti dallale sanzioni e la posizione della Juve: il comunicato ufficiale È ufficiale: la UEFA ha stretto un accordo con nove club che hanno rinunciato alla. Ci sono Inter e Milan, ...Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori, ma lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddettadi cui ci occuperemo successivamente". Calcio: ...Ora è ufficiale: c'è l'accordo tra la UEFA e i 9 club pentiti che hanno lasciato la SuperLega. Mentre Real Madrid, Barcellona e Juventus minacciano azioni legali verso gli ex alleati, rischiano addiri ...Le squadre hanno riconosciuto di aver compiuto un errore e si scusano con i tifosi, le federazioni e le altre società europee. Saranno sottoposte a una trattenuta dei ricavi ...