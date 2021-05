Superlega | 9 dei 12 club ammettono errore e chiedono scusa all’Uefa

(Di venerdì 7 maggio 2021): 9Nove dei dodiciche avevano aderito al progetto dellahanno ammesso il loro, chiedendo, ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali e aieuropei. A renderlo noto è la stessa Uefa in un comunicato in cui si sottolinea che ihanno presentato una “dichiarazione di impegno del”, compreso il loro impegno alle competizioni Uefa pere alle competizioni nazionali per. Ad aver sottoscritto il documento sono Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter, Liverpool, ...

Laè (definitivamente) sepolta. Con un comunicato stampa l'Uefa fa sapere di aver siglato la ...uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo - si legge nella note - nove...Sembra non finire più, la querelle a proposito della: nonostante il nuovo torneo europeo ad inviti sia tramontato nel giro di pochi giorni, rimangono alcune incognite in merito ai provvedimenti che l' Uefa prenderà nei confronti di alcuni ...Ora è ufficiale: c'è l'accordo tra la UEFA e i 9 club pentiti che hanno lasciato la SuperLega. Mentre Real Madrid, Barcellona e Juventus minacciano azioni legali verso gli ex alleati, rischiano addiri ...L'Uefa in un comunicato ha annunciato di aver stretto un accordo con i nove club usciti dal progetto. Deferite le tre ribelli Juventus, Real e Barcellona, che rischiano un conto salatissimo e l'esclus ...