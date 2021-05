Super Lega, Ceferin: “I 9 club hanno ammesso l’errore. Gli altri 3? Ce ne occuperemo a breve” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il reintegro dei nove club che hanno ufficialmente espresso che la Super Lega è stata uno sbaglio, firmando un documento con l’UEFA, il numero uno, Aleksander Ceferin mostra la sua soddisfazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Uefa. Questo quanto si legge: “Ci vuole forza per ammettere di aver commesso un errore. Questi club lo hanno fatto – si legge nella nota Uefa -. Accettando il loro impegno e la loro volontà di riparare il disagio causato, la Uefa vuole ora lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo”. Infine, sui tre club ancora in diserzione, si legge: “Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dalla Uefa. Saranno tutti reinvestiti ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il reintegro dei novecheufficialmente espresso che laè stata uno sbaglio, firmando un documento con l’UEFA, il numero uno, Aleksandermostra la sua soddisfazione attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Uefa. Questo quanto si legge: “Ci vuole forza per ammettere di aver commesso un errore. Questilofatto – si legge nella nota Uefa -. Accettando il loro impegno e la loro volontà di riparare il disagio causato, la Uefa vuole ora lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo”. Infine, sui treancora in diserzione, si legge: “Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dalla Uefa. Saranno tutti reinvestiti ...

