Super League | la Uefa ' perdona' 9 club ' pentiti' Juve | Barcellona e Real saranno deferiti

Advertising

TheAthleticUK : NEWS | Super League: Real Madrid, Juventus, Barcelona face UEFA punishment - capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - forumJuventus : Ufficiale: 9 club su 12 rinunciano al progetto Super League e trovano un accordo con la Uefa. Juventus, Real Madrid… - MomentiCalcio : #Uefa, raggiunto l’accordo con i 9 club usciti dalla Super League: #Juve, #Real e #Barcellona non ne fanno parte - mazzettam : RT @TheAthleticUK: NEWS | Super League: Real Madrid, Juventus, Barcelona face UEFA punishment -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Sport Mediaset

La Uefa 'perdona', dopo le scuse ufficiali, una multa e il 5% dei ricavi, nove dei 12 club coinvolti nel progetto cosiddetto "" , e deferisce "agli organi disciplinari competenti" Juve, Barcellona e Real Madrid , "che si sono rifiutati di rinunciare alla Superlega". Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid,...Vi bastano? Ty1 forse voleva emulare un po' DJ Khaled, creare unadel rap italiano con tutti pezzi da novanta. La credibilità e il rispetto nel suo mondo l'ha sempre avuto, così come l'...È stato raggiunto un accordo tra la Uefa e i 9 club ribelli (Inter, Milan, City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid) che in un primo momento avevano aderito alla Super Le ...Ceferin: "In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo". Invece i ribelli: "Uefa si riserva i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna" ...