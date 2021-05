Summit Porto | ok a obiettivi sociali ma non vincolanti

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi partecipa a Oporto il 7 e 8 maggio al Porto Social Summit, al Consiglio Europeo inf… - Palazzo_Chigi : Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs'… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha partecipato oggi al Porto Social Summit #EUSocialSummit21 ?? - DrVitaSegreto : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Mario Draghi ha partecipato oggi al Porto Social Summit #EUSocialSummit21 ?? - pdnetwork : RT @amendolaenzo: A Porto per il Social Summit europeo. È il momento di agire sulle diseguaglianze generazionali e di genere aggravate dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit Porto

Agenzia ANSA

I leader Ue, nelsociale di, si impegnano a "mantenere le misure d'emergenza finché è necessario, promuovendo un approccio per facilitare la creazione di posti di lavoro", e chiedono che il Consiglio Ue ...Domani a, in coda alsociale, i leader europei ospiteranno anche un vertice Ue - India, con il premier Modi in collegamento da Nuova Delhi. L'obiettivo è rilanciare i negoziati di libero ...“Abbiamo bisogno di vaccini ora. La deroga sulla proprietà intellettuale non risolverà il problema. Quello che serve è una condivisione dei vaccini, l’export di dosi e investimenti per accrescere” la ...(Teleborsa) - "Le trasformazioni delle nostre economie avranno successo solo se saranno socialmente accettabili, bisognerà mettere enfasi sul ridurre le disuguaglianze di redditi e proteggere e aggius ...