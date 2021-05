Sui vaccini no a ultimatum, sì alla prudenza. Gli appunti di Polillo per il vertice Ue (Di venerdì 7 maggio 2021) La decisione di Joe Biden di chiedere una moratoria sui brevetti del vaccino anti-Covid è piombata, come un fulmine, sulla Riunione informale dei capi di Stato o di governo, in programma a Porto, la terza città del Portogallo, sulle rive del fiume Duero, di fronte all’Oceano Atlantico. Ed ha costretto tutti i leader europei a prendere posizione. Immediato il “sì” di Emmanuel Macron, subito seguito da quello della Spagna. Aperture anche da parte del Presidente Putin, più scettici invece i cinesi. Defilate, almeno così è sembrato, le posizioni dei principali leader europei: da David Sassoli, a Ursula von del Leyen, per finire con Charles Michel. Negli occhi della popolazione mondiale, grazie alle antenne della Tv globale, sono ancora presenti le immagini di un India devastata. Roghi in mezzo alle strade per bruciare i cadaveri. L’ossigeno che manca e rende drammatica la vita di coloro ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) La decisione di Joe Biden di chiedere una moratoria sui brevetti del vaccino anti-Covid è piombata, come un fulmine, sulla Riunione informale dei capi di Stato o di governo, in programma a Porto, la terza città del Portogallo, sulle rive del fiume Duero, di fronte all’Oceano Atlantico. Ed ha costretto tutti i leader europei a prendere posizione. Immediato il “sì” di Emmanuel Macron, subito seguito da quello della Spagna. Aperture anche da parte del Presidente Putin, più scettici invece i cinesi. Defilate, almeno così è sembrato, le posizioni dei principali leader europei: da David Sassoli, a Ursula von del Leyen, per finire con Charles Michel. Negli occhi della popolazione mondiale, grazie alle antenne della Tv globale, sono ancora presenti le immagini di un India devastata. Roghi in mezzo alle strade per bruciare i cadaveri. L’ossigeno che manca e rende drammatica la vita di coloro ...

