Suarez torna per la prima volta al Camp Nou da avversario Il Barça sui social | “Rivali ma sempre amici”

(Di venerdì 7 maggio 2021) La super sfida di domani tra Barcellona e Atletico Madrid potrebbe decidere la Liga 2020-21. Uno scontro diretto caldissimo alNou che vedrà, inoltre, per la, il ritorno di Luisda. L’uruguayano ha segnato 195 reti in sei stagioni in blaugrana, vincendo la Champions nel 2015 e ripetutamente ilionato spagnolo. Il Barcellona ha abbracciato virtualmentededicandogli un post suidove ha scritto: “ma”. Fuimos compañeros. Hoy, rivales. Pero siempre amigos. @Luis9 pic.twitter.com/MHwEo3Nji6 — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 7, 2021 Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

spagnolo_il : Torna dal 1' la coppia #Suarez-#Correa e si presenta con una gran combinazione con due tunnel sull'avversario (ma t… - PagliariCarlo : Ma tu pensa cosa gli toccherebbe ingoiare al Paganini se #Marotta torna alla Juve, noi si prende #Paratici,…

Dopo ben 11 anni dall'ultima volta, l' Intera vincere lo scudetto (il 19esimo nella sua storia, ndr) e lo fa con ben quattro giornate d'... l'investimento Ronaldo, il casofino ad arrivare ......- Non sbaglia l'Atletico Madrid che dopo il ko di settimana scorsa contro il Bilbaoal ... Partono fortissimo i colchoneros che al 16' sbloccano la gara con, ma il Var annulla per ...Fabio Paratici è tornato a parlare della vicenda riguardante Luis Suarez dopo la pubblicazione del video integrale riguardante l'esame per la ...