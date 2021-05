Studentessa spara nel corridoio | poi un docente la disarma e la blocca fino all' arrivo della polizia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Idaho,toria in una scuola media: due feriti. La ragazzina è entrata nel, ha estratto l'arma ed hato contro tre persone Idaho,toria in una scuola media: due feriti su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Usa, studentessa di prima media spara a scuola: feriti due compagni - Davidone74 : Usa, studentessa di prima media spara a scuola: feriti due compagni - TerrinoniL : Usa, studentessa di prima media spara a scuola: feriti due compagni - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, studentessa di prima media spara a scuola: feriti due compagni - barbaraboc : RT @repubblica: Usa, studentessa di prima media spara a scuola: feriti due compagni -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa spara

Fanpage.it

Unadi prima media di una scuola dell'Idaho ha sparato a due studenti e a un custode ferendoli. La ragazza è stata successivamente disarmata da un insegnante. Fortunatamente, le vittime non ...Due studenti e un adulto sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta in una scuola media a Rigby, nello Stato dell'Idaho. Il sospetto è unadi prima media: la ragazzina avrebbe estratto l'arma dallo zaino e cominciato a sparare nel corridoio della scuola, per poi fuggire. Un insegnante è riuscito a bloccarla e a toglierle l'...Lo riferiscono i media locali, che riportano anche che i colpi sono stati sparati sia all’interno e che all’esterno della scuola media della piccola ...Una ragazza di prima media ha sparato a due studenti e un custode, ferendoli, in una scuola dell'Idaho. La giovane è stata poi disarmata da un insegnante. Lo riferiscono i media locali, che riportano ...