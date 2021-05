Stranger Things 4: l’inquietante trailer della nuova stagione (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attesa è finita: finalmente la piattaforma streaming Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Stranger Things 4 L’uscita della quarta attesissima stagione di Stranger Things, una delle serie di punta della piattaforma streaming Netflix, si avvicina sempre di più. Stando a quanto dichiarato da Finn Wolfhard dovremo attendere il 2022, ma finalmente è arrivata anche una gioia per tutti i fan. Ieri su Twitter gli sceneggiatori scrivevano: “l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso, torneremo domani”. Un misterioso teaser annunciava che avremmo potuto gustarci le prime immagini della nuova stagione alle ore 15:00 in punto del 6 maggio. E infatti Netflix ha proprio ieri ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attesa è finita: finalmente la piattaforma streaming Netflix ha rilasciato il primoufficiale di4 L’uscitaquarta attesissimadi, una delle serie di puntapiattaforma streaming Netflix, si avvicina sempre di più. Stando a quanto dichiarato da Finn Wolfhard dovremo attendere il 2022, ma finalmente è arrivata anche una gioia per tutti i fan. Ieri su Twitter gli sceneggiatori scrivevano: “l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso, torneremo domani”. Un misterioso teaser annunciava che avremmo potuto gustarci le prime immaginialle ore 15:00 in punto del 6 maggio. E infatti Netflix ha proprio ieri ...

