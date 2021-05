«Stranger Things 4»: il trailer della quarta stagione (Di venerdì 7 maggio 2021) Attesi per fine anno i nuovi episodi della quarta serie di Stranger Things. Un nuovo teaser è stato pubblicato a sorpresa da Netflix per ricordarci che la nuova serie non tarderà ad arrivare. Poche informazioni per ora sulla nuova stagione Quel che si sa di Stranger Things 4 è poco e nulla. Netflix si è limitato a promettere nuovi intrecci e intrighi. Sappiamo però che nel cast sono stati aggiunti otto nuovi attori. Gli episodi, ad oggi ancora in fase di riprese, dovrebbero essere rilasciati online nella seconda parte dell’anno. Sembra passata una vita dai primi annunci sulla quarta stagione di Stranger Things, l’ultimo teaser rilasciato da Netflix risale a febbraio dello scorso anno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Attesi per fine anno i nuovi episodiserie di. Un nuovo teaser è stato pubblicato a sorpresa da Netflix per ricordarci che la nuova serie non tarderà ad arrivare. Poche informazioni per ora sulla nuovaQuel che si sa di4 è poco e nulla. Netflix si è limitato a promettere nuovi intrecci e intrighi. Sappiamo però che nel cast sono stati aggiunti otto nuovi attori. Gli episodi, ad oggi ancora in fase di riprese, dovrebbero essere rilasciati online nella seconda parte dell’anno. Sembra passata una vita dai primi annunci sulladi, l’ultimo teaser rilasciato da Netflix risale a febbraio dello scorso anno. ...

