"Sto perdendo tutto". Problemi con il vestito: la Guaccero balla, ma accade l'impensabile. Le telecamere riprendono la scena, studio sconvolto (Di venerdì 7 maggio 2021) Piccolo incidente inaspettato per Bianca Guaccero. Nell'ultima puntata della stagione di Detto Fatto, quella andata in onda il 7 maggio, la conduttrice ha rischiato grosso. All'inizio la Guaccero ha promesso che per salutare i tanti telespettatori della trasmissione non sarebbero mancate sorprese e ricche rubriche. Tra queste ovviamente non pensava quella imprevista sul suo vestito. Il volto di Rai 2 ha dovuto fare i conti con l'abito: nel dettaglio la Guaccero ha accolto Raimondo Todaro, ospite della rubrica A tu per tu(torial), salvo poi ballare con lui. Ed è stato proprio durante l'esibizione che il vestito le è scivolato: "Sto perdendo tutto anche il microfono", ha esclamato prima di interrompere tutto, uscire dallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Piccolo incidente inaspettato per Bianca. Nell'ultima puntata della stagione di Detto Fatto, quella andata in onda il 7 maggio, la conduttrice ha rischiato grosso. All'inizio laha promesso che per salutare i tanti telespettatori della trasmissione non sarebbero mancate sorprese e ricche rubriche. Tra queste ovviamente non pensava quella imprevista sul suo. Il volto di Rai 2 ha dovuto fare i conti con l'abito: nel dettaglio laha accolto Raimondo Todaro, ospite della rubrica A tu per tu(torial), salvo poire con lui. Ed è stato proprio durante l'esibizione che ille è scivolato: "Stoanche il microfono", ha esclamato prima di interrompere, uscire dallo ...

