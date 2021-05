Stefano Accorsi testimonial nel nuovo spot per l’Emilia-Romagna: “Poesia, ironia e leggerezza” (Di venerdì 7 maggio 2021) Stefano Accorsi è il nuovo testimonial dello spot promozionale della Regione Emilia-Romagna. La campagna di comunicazione “Città d’Arte” per attirare i turisti dall’Italia e da tutto il mondo è stata in parte ideata proprio dall’attore bolognese, che in un video di appena 30 secondi riesce a racchiudere le bellezze culturali della Regione. Stefano Accorsi testimonial Emilia-Romagna Stefano Accorsi è il nuovo volto della campagna promozionale dell’Emilia-Romagna, ideata dall’attore insieme a Fabio Bonifacci, con la regia di Paolo Freschi, e promossa da APT Servizi. Accorsi, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021)è ildellopromozionale della Regione Emilia-. La campagna di comunicazione “Città d’Arte” per attirare i turisti dall’Italia e da tutto il mondo è stata in parte ideata proprio dall’attore bolognese, che in un video di appena 30 secondi riesce a racchiudere le bellezze culturali della Regione.Emilia-è ilvolto della campagna promozionale del, ideata dall’attore insieme a Fabio Bonifacci, con la regia di Paolo Freschi, e promossa da APT Servizi., ...

