Stefania Orlando difende il DDL Zan: le dichiarazioni della showgirl (Di venerdì 7 maggio 2021) Stefania Orlando, la showgirl durante un suo intervento a Diritto e Rovescio, programma di Rete 4, ha difeso a spada tratta il DDL Zan e ha mandato un chiaro messaggio ai detrattori Non ha peli sulla lingua Stefania Orlando, e lo ha dimostrato ancora una volta. Nel dettaglio, la showgirl, ha parlato in relazione al DDL Zan e ha dichiarato come le critiche che si rivolgono al disegno di legge non sono altro che un tentativo per accaparrarsi i voti degli omofobi. La Orlando ha aperto la sua considerazione, durante il programma "Diritto e Rovescio", in questo modo: "Prima di tutto non si chiama 'utero in affitto, ma gestazione per altri. Però mi chiedo questo cosa c'entri con il DDL Zan. Perché questo disegno di legge non introduce questa pratica.

