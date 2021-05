“Stasera arriverà proprio lui”. Isola dei Famosi, il grande ritorno è realtà: l’annuncio ufficiale (Di venerdì 7 maggio 2021) Manca pochissimo alla nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Si parlerà di molti argomenti nell’appuntamento con Ilary Blasi, a partire dai tanti problemi accusati dai naufraghi. Ubaldo Lanzo ha dato il suo addio definitivo a causa di un fortissimo mal di denti che lo attanagliava da giorni, mentre resta il mistero su quello che accadrà con Angela Melillo. La naufraga si è sentita male ed è stata soccorsa da un’imbarcazione, che l’ha urgentemente portata in ospedale per alcuni accertamenti medici. Ma fortunatamente non ci sono esclusivamente notizie negative per il reality show di Canale 5. Nella serata del 7 maggio ci sarà infatti un momento attesissimo, che i telespettatori attendevano davvero da molto. Finalmente è stata la produzione a comunicare il tutto in via ufficiale con un post pubblicato sulla pagina Instagram ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Manca pochissimo alla nuova puntata de ‘L’dei’. Si parlerà di molti argomenti nell’appuntamento con Ilary Blasi, a partire dai tanti problemi accusati dai naufraghi. Ubaldo Lanzo ha dato il suo addio definitivo a causa di un fortissimo mal di denti che lo attanagliava da giorni, mentre resta il mistero su quello che accadrà con Angela Melillo. La naufraga si è sentita male ed è stata soccorsa da un’imbarcazione, che l’ha urgentemente portata in ospedale per alcuni accertamenti medici. Ma fortunatamente non ci sono esclusivamente notizie negative per il reality show di Canale 5. Nella serata del 7 maggio ci sarà infatti un momento attesissimo, che i telespettatori attendevano davvero da molto. Finalmente è stata la produzione a comunicare il tutto in viacon un post pubblicato sulla pagina Instagram ...

