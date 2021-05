Stadio Roma, Raggi al processo: “Ecco perché coinvolsi Lanzalone” (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – “Paolo Berdini non ha mai avversato il progetto del nuovo Stadio della Roma ma anzi gli ha aperto un’autostrada, anche se oggi ne esce come il paladino dell’anti-Stadio. Era contrario a parole ma non nei fatti”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, sentita come testimone in tribunale al processo sul nuovo Stadio della Roma, in cui figurano 16 imputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – “Paolo Berdini non ha mai avversato il progetto del nuovodellama anzi gli ha aperto un’autostrada, anche se oggi ne esce come il paladino dell’anti-. Era contrario a parole ma non nei fatti”. Lo ha detto la sindaca diVirginia, sentita come testimone in tribunale alsul nuovodella, in cui figurano 16 imputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

