Spezia | Italiano | “Contro il Napoli sacrificio e concentrazione | dobbiamo fargli male quando ci è permesso”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilè atteso all’Alberto Picco, dove lotenterà l’impresa fatta nella gara di andata. Vincenzoha presentato la sfida, valida per la 35esima giornata della Serie A 2020/2021 e in programma domani alle ore 15. “Ilin questo momento sta giocando un grande calcio, domani dovremo cercare di affrontarlo col furore giusto, cercando di metterlo in difficoltàavremo la palla” ha detto il tecnico delle Aquile. “ci mettiamo in testa che possiamo giocare riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. L’obiettivo di domani deve essere quello di faralin quei momenti in cui ci permetterà di farlo, avendo grande attenzione in difesa perchè hanno giocatori che possono deciderla in qualunque istante. Sui duelli ...

Il problema è che vincere in casa dellonon è impresa da poco. La squadra diè ancora impegnata nella lotta per la salvezza e si può esser certi che profonderà fino all'ultima goccia ...Commenta per primo Vincenzo, allenatore dello, parla in conferenza in vista della sfida contro il Napoli : 'il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l'Hellas è un avversario forte ed è stato ...Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia delle sfida contro il Napoli. Come sta Saponara?Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Napoli, in programma domani alle 15: "Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato forte ...