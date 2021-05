Spaventoso incendio in una residenza per anziani: edificio divorato dalle fiamme, tre feriti (Di venerdì 7 maggio 2021) Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un maxi rogo divampato in una nota residenza per anziani canadese. Le immagini mostrano la struttura distrutta dalle fiamme Le fiamme sono divampate all’improvviso ed in breve tempo l’intero edificio è stato inghiottito dal fuoco. È accaduto in una residenza per anziani a St. Albert, località nei L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un maxi rogo divampato in una notapercanadese. Le immagini mostrano la struttura distruttaLesono divampate all’improvviso ed in breve tempo l’interoè stato inghiottito dal fuoco. È accaduto in unapera St. Albert, località nei L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Decine di chiese francesi bruciate e vandalizzate negli ultimi anni. Un patrimonio immenso finisce in fumo per mano… - enricofrasca3 : RT @MediasetTgcom24: Londra, spaventoso incendio in un palazzo popolare: oltre 100 pompieri in azione per evitare una nuova tragedia come l… - pbrex668 : RT @MediasetTgcom24: Londra, spaventoso incendio in un palazzo popolare: oltre 100 pompieri in azione per evitare una nuova tragedia come l… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Londra, spaventoso incendio in un palazzo popolare: oltre 100 pompieri in azione per evitare una nuova tragedia come l… - MediasetTgcom24 : Londra, spaventoso incendio in un palazzo popolare: oltre 100 pompieri in azione per evitare una nuova tragedia com… -