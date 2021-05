Spagna | produzione industriale marzo +0 | 4% su mese | +12 | 4% su anno

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Come atteso, c’è stato il rimbalzo dellain. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), laaumenta dello 0,4% su base mensile, dopo il calo dello 0,1% delprecedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale del 12,4%, rispetto al -2,3% di febbraio, dato leggermente peggiore delle stime degli analisti (+12,6%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un +15,1% (-3,7% il precedente).

Come atteso, c'è stato il rimbalzo della produzione industriale in Spagna a marzo. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione aumenta dello 0,4% su base mensile, dopo il calo dello 0,1% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un aumento tendenziale del 12,4%, rispetto al -2,3% di febbraio, dato leggermente peggiore delle stime degli analisti (+12,6%).