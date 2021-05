Spagna, Mazepin ne combina un'altra. Leclerc: 'Non cambierà mai' (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è semplice esordire in una Formula 1 così competitiva, ma Nikita Mazepin ci sta mettendo del suo. Il rookie della Haas è protagonista di un inizio di stagione da incubo, dove sta collezionando ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Non è semplice esordire in una Formula 1 così competitiva, ma Nikitaci sta mettendo del suo. Il rookie della Haas è protagonista di un inizio di stagione da incubo, dove sta collezionando ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Mazepin Spagna, Mazepin ne combina un'altra. Leclerc: 'Non cambierà mai' Mazepin, inoltre, si porta dietro il 'fardello' dell'essere arrivato in F1 anche grazie all'aiuto del padre Dmitry, miliardario di origini bielorusse, la cui azienda chimica Uralchem sponsorizza ...

F1 GP Spagna 2021, LIVE PL1: Bottas davanti a Hamilton 11.34 - Bandiere gialle nel secondo settore : Nikita Mazepin ha perso il controllo in curva - 8, ...- Semaforo verde! Si parte con la prima ora di prove libere del weekend del Gran Premio di Spagna! 11.

F1, GP Spagna, Mazepin ne combina un’altra. Leclerc: "Non cambierà mai" La Gazzetta dello Sport Mazepin fuori pista dopo tre minuti di prove libere a Barcellona: “Non cambierà mai” Il pilota russo della Haas Nikita Mazepin ha commesso un altro errore. Mazepin ha sbagliato subito uscendo di pista nel primo giro effettuato nelle prove libere del Gran Premio di Spagna di Barcellona ...

GP Spagna, FP1: Bottas risponde alle critiche! Le FP1 del GP di Spagna vedono Valtteri Bottas in cima alla classifica dei tempi, seguito poi da Max Verstappen e Lewis Hamilton.

