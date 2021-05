SpaceX festeggia il successo di Starship (nonostante Blue Origin) (Di venerdì 7 maggio 2021) SpaceX ha fatto atterrare con successo il quindicesimo prototipo della astronave Starship, scelta dalla Nasa per tornare sulla Luna. Ma la rivale Blue Origin ha dato via a battaglia legale “Atterraggio nominale per Starship”, ha twittato Elon Musk, fondatore della società aerospaziale SpaceX. Il 6 maggio SpaceX è entrata nella storia con il primo atterraggio interamente riuscito realizzato dal prototipo numero 15 di Starship, l’astronave che porterà i futuri astronauti prima sulla Luna e poi su Marte. Starship è un veicolo di lancio completamente riutilizzabile. A metà aprile la Nasa aveva annunciato di aver scelto la società del miliardario Elon Musk, e il suo veicolo Starship ancora in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)ha fatto atterrare conil quindicesimo prototipo della astronave, scelta dalla Nasa per tornare sulla Luna. Ma la rivaleha dato via a battaglia legale “Atterraggio nominale per”, ha twittato Elon Musk, fondatore della società aerospaziale. Il 6 maggioè entrata nella storia con il primo atterraggio interamente riuscito realizzato dal prototipo numero 15 di, l’astronave che porterà i futuri astronauti prima sulla Luna e poi su Marte.è un veicolo di lancio completamente riutilizzabile. A metà aprile la Nasa aveva annunciato di aver scelto la società del miliardario Elon Musk, e il suo veicoloancora in ...

SpaceX fa festa: l'equipaggio di Crew Dragon è tornato a terra SpaceX registra un nuovo successo. La società creata dall'enfant prodige Elon Musk ha piazzato un nuovo colpo nella conquista dello spazio. L'equipaggio di Crew Dragon, capsula di SpaceX che era stata ...

