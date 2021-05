Sondaggi politici | la Lega ancora in calo | peggior risultato negli ultimi tre anni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Idi Index Research che Corrado Formigli ha presentato durante Piazzapulita raccontano che lain. Ma stavolta Fratelli d’Italia non ne approfitta, mentre il Partito Democratico si avvicina al Carroccio.: lainNel dettaglio, la rilevazione dell’istituto segnala che laperde lo 0,1% e si trova ora al 21,1% mentre il Pd è al 20,1%, distante soltanto un punto. Al terzo posto in questoo c’è Fratelli d’Italia, che però cala dello 0,1% e approda al 17,,8% mentre il Movimento 5 Stelle (-0,2%) è al 16,5%. Molto distanziata dal quartetto di testa c’è Forza Italia, stabile al 6,8% delle intenzioni di voto ...

Ormai la narrazione di una Lega prima salda al comando viene raccontata da tutti i, e così accade anche per quello di Euromedia Research che questa sera vedremo a Porta a Porta, ma ...È il SuperThursday e, sebbene isiano rassicuranti per i Tory in Inghilterra, potrebbero ... Quando isi accorgono che la propria leadership traballa, quale migliore soluzione se non ...Da una parte Salvini, dall'altra Giorgetti e Zaia: lo scontro tacito che guida il partito più popolare d'Italia e determinerà le scelte ...Le mutevoli posizioni su alcune questioni (su tutte l’orario del coprifuoco e l’atteggiamento verso il ministro Speranza) non sono del tutto comprese e creano disorientamento nell’elettorato di Salvin ...