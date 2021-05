Sondaggi elettorali EMG, il Movimento 5 Stelle cala ma rimane davanti al PD (Di venerdì 7 maggio 2021) I Sondaggi elettorali di EMG di questa settimana non presentano grandi novità dal punto di vista delle intenzioni di voto per i partiti. La Lega rimane al primo posto, con il 22,1%, in aumento di due decimali, ma il dato maggiormente degno di nota è quello che riguarda la percentuale del Movimento 5 Stelle, che è in calo, di mezzo punto, rispetto alla scorsa settimana, ma che rimane davanti a quella degli alleati del PD. Al contrario di altri istituti EMG sonda questi partiti implicando che come leader del M5S ci sia Giuseppe Conte, ed è per questo che il partito risulta così forte da mesi, anche se tale effetto sembra nel tempo svanire un po’. Fatto sta che il PD è ancora molto basso, al 16,8%, in aumento tuttavia del 0,4% questa ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 7 maggio 2021) Idi EMG di questa settimana non presentano grandi novità dal punto di vista delle intenzioni di voto per i partiti. La Legaal primo posto, con il 22,1%, in aumento di due decimali, ma il dato maggiormente degno di nota è quello che riguarda la percentuale del, che è in calo, di mezzo punto, rispetto alla scorsa settimana, ma chea quella degli alleati del PD. Al contrario di altri istituti EMG sonda questi partiti implicando che come leader del M5S ci sia Giuseppe Conte, ed è per questo che il partito risulta così forte da mesi, anche se tale effetto sembra nel tempo svanire un po’. Fatto sta che il PD è ancora molto basso, al 16,8%, in aumento tuttavia del 0,4% questa ...

