Solo tre Regioni in arancione: da lunedì Italia quasi tutta in giallo (Di venerdì 7 maggio 2021) L’incidenza dei casi settimanali da 146 casi ogni 100mila abitanti scende a 127, ma Rt in lieve risalita per la seconda settimana consecutiva Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 7 maggio 2021) L’incidenza dei casi settimanali da 146 casi ogni 100mila abitanti scende a 127, ma Rt in lieve risalita per la seconda settimana consecutiva

