Sole | Vento e Mare | la tre giorni di Marevivo per le energie rinnovabili

(Di venerdì 7 maggio 2021) La treonline organizzata davivo per affrontare il tema delleper una transizione energetica sostenibile. Mai come in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere il concetto di “transizione ecologica”, ma una vera transizione ecologica non può prescindere dall’abbandono dei combustibili fossili in favore delle numerose alternative sostenibili eche tutti conosciamo. Non si tratta di una scelta auspicabile, ma necessaria: abbiamo meno di 10 anni per ridurre le emissioni di gas serra del 50% e salvare il clima impazzito del Pianeta prima che sia troppo tardi. Per coinvolgere e sensibilizzare sull’importanza della transizione energetica sostenibile, ma anche analizzare lo sviluppo di tipo normativo, sociale e ambientale di tale transizione, ...