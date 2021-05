Social Trump | donazioni e post sul nuovo blog in attesa del suo Twitter privato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il bando da tutti ie dalle più importanti piattaforme di pagamento (Facebook,, YouTube, Paypal, Stripe, Shopify), Donaldlancia il suosito con un’operazione che lascia quantomeno perplessi i media americani. Il”indipendente” promesso, infatti, al momento è poco più di un, con la possibilità per gli utenti di condividere su Facebook ei contenuti, ma senza interagire. Jason Miller, communication strategist di, si è affrettato a spiegare che non si tratta della piattaforma, e che ci saranno presto grandi novità. Ilmedia, infatti, ha più l’aria di uno stratagemma per aggirare il bando subìto daipotendo al contempo ...

Da quando Facebook e Twitter gli hanno staccato la spina, l'ex presidente è sparito anche dal discorso pubblico, dicono i dati delle maggiori società di analisi dei......di fronte alle critiche rivolte a Facebook riguardo ai messaggi falsi e violenti che imedia ... come dimostra l'oscuramento del profilo di). In nome della libertà di opinione, vogliamo che ...Il presidente intanto si sta attrezzando per aggirare il black out dei social. Donald Trump non potrà tornare su Facebook, almeno per i prossimi sei mesi. (La Repubblica) "Il popolo di questo Paese ...Puntata n.39 del podcast curato da Guido Scorza. Oggi si parla della decisione sull'ex presidente Usa. Non è una bella decisione ...