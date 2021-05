Sindaco Luciani | coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio | “Scelta assurda | Francavilla sarà governo free”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il primo cittadino dial Mare annuncia cheil primo a protestare nel caso venisse confermato il: “Qui la gente potrà stare dopo le 10 di sera, farò ordinanze ogni giorno se necessario”“ Ildial Mare, Antonio, non ci sta e annuncia, senza mezzi termini, la sua contrarietà all’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che impone ilore 22al prossimo 31.Una decisione che ha già destato molte polemiche e continuerà a destarle nei prossimi giorni. E checonsidera «e incomprensibile, non si può mettere ilnei mesi estivi con il ...

Advertising

Hydroptere : ECCO IL SINDACO CHE SI OPPONE AL COPRIFUOCO - TommyBrain : Byoblu:ECCO IL SINDACO CHE SI OPPONE AL COPRIFUOCO- Antonio Luciani - IacobellisT : Byoblu:ECCO IL SINDACO CHE SI OPPONE AL COPRIFUOCO- Antonio Luciani - Silvio_Luciani : .@willie_peyote a Francavilla al Mare, aka la città abruzzese con il Sindaco granata sfegatato aka la città con il… - cinziaberardi1 : RT @cinziaberardi1: Il sindaco di Francavilla a Mare dice no al #Coprifuocoalle22 e propone al presidente della regione di dichiarare l'Abr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Luciani

ChietiToday

Le parole delPaolo Calcinaro nel commentare questa azione di sostegno e supporto dell'... L'assessoreNelle comunicazioni che vengono recapitate in questi giorni si ricorda che al ...'Prosegue inoltre " aggiunge il- la progettazione per riconvertire il palazzo di via ... Ingride quello ai servizi sociali, Mirco Giampieri: 'Un programma di interventi e di opere ...FIVIZZANO. Prende il via all’istituto Pacinotti-Belmesseri, il corso di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) denominato “ Tamosga”, un percorso 800 ore di finalizzato alla formazione della ...FERMO - Circa 60 le realtà commerciali cittadine interessate dal bando Ue potenziato dalla municipalità, un'azione che vede stanziati circa 230 mila euro di risorse investite. Il commento del sindaco ...