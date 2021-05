Simona Ventura stronca Tommaso Zorzi: “E’ stato spremuto troppo dopo il GF Vip” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tommaso Zorzi prezzemolino? Senza ombra di dubbio Simona Ventura è una veterana dei reality show, infatti ne ha condotti tanti (ben otto) e ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi. Recentemente la professionista torinese ha deciso di esprimere il suo pensiero sul fenomeno del momento, ovvero Tommaso Zorzi. Infatti, quest’ultimo dopo aver partecipato e vinto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 7 maggio 2021)prezzemolino? Senza ombra di dubbioè una veterana dei reality show, infatti ne ha condotti tanti (ben otto) e ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi. Recentemente la professionista torinese ha deciso di esprimere il suo pensiero sul fenomeno del momento, ovvero. Infatti, quest’ultimoaver partecipato e vinto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Miti_Vigliero : RT @fulvioabbate: Lo so che siamo già al 35 maggio, ma in questo post della signora Simona Ventura per il 25 aprile su Instagram notato sol… - fulvioabbate : Lo so che siamo già al 35 maggio, ma in questo post della signora Simona Ventura per il 25 aprile su Instagram nota… - thejudasway : RAGA MA HO VISTO LA SIMONA VENTURA STO MALEEEE - silviofasson : @Simo_Ventura Ciao Simona ti è arrivato niente ancora grazie - Diunavolta1 : #iostoconRosanna e domani vado a Chivasso (la città dei nocciolini, di Simona Ventura e della 'Torteria' ribelle). ?? -