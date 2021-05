Silvia Romano | la volontaria rapita nel 2018 si è sposata e ora insegna

(Di venerdì 7 maggio 2021), lanele tornata in Italia a maggio 2020, si èad ottobre con rito islamico, la 26ennenelin Kenya, nell’ottobre scorso si ècon un vecchio amico d’infanzia. Dopo il ritorno in Italia, nel maggio 2020,aveva reso noto la conversione all’Islam e il suo nuovo nome ”Aisha” come la moglie di Maometto. Era stata proprio la ragazza a parlare in questo modo ai militari del Ros nelle ore successive al suo rientro in Italia: “E’ successo a metà prigionia, quando ho chiesto di poter leggere il Corano e sono stata accontentata. Loro mi hanno spiegato le loro ragioni e la loro cultura. Il mio ...

Advertising

repubblica : Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico d'infanzia: matrimonio con rito islamico e nuova vita fuori Milano pe… - Corriere : Silvia Aisha Romano si è sposata: la sua nuova vita da insegnante di mediazione linguis... - SirDistruggere : I giornali ci fanno sapere cosa fa oggi Silvia Romano a un anno dalla sua liberazione, in effetti si sentiva propri… - LNN999 : RT @AzzurraBarbuto: Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico di infanzia. Wow! Me ne frega proprio. - fr4nc15_93 : Minchia un matrimonio. Minchia musulmano. -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano

, la giovane cooperante milanese che era stata rapita in Kenya e poi liberata un anno fa in Somalia, si è sposata. È successo lo scorso ottobre, come racconta oggi il quotidiano La ...Era il maggio del 2020, quando, in piena pandemia e ancora in lockdown stretto, l'Italia veniva all'improvviso risvegliata dalla notizia della liberazione di. Dopo 18 lunghissimi mesi e ...A un anno di distanza dal suo ritorno in Italia e dal suo sequestro, Silvia Romano ha cambiato vita: oggi è sposata e fa l'insegnante.Silvia Aisha Romano si è sposata con rito islamico. Milano - Il marito, informatico di professione, è un suo amico d'infanzia ...