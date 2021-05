Silvia Romano | la vita di Aisha un anno dopo la sua liberazione | un matrimonio felice e il lavoro da insegnante

(Di venerdì 7 maggio 2021) Era il 20 ottobre del 2018 quandoveniva rapita nel villaggio di Chakama, in Kenya, dove si trovava in qualità di cooperante presso la Onlus Africa Miele. Del 9 maggio scorso la notizia data da Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio, che riguardava proprio laquasi 2 anni di rapimento della giovane, tornata poi nei giorni successivi a Milano, dalla sua famiglia. Un ritorno che ricorderemo anche perché attorniano da numerose polemiche e anche dall’apertura di un’inchiesta per minacce aggravate che le erano state rivolte al suo arrivo in Italia. Aveva fatto a lungo discutere la notizia della sua conversione all’Islam nel periodo di sequestro e la decisione di cambiare il suo nome in, come la sposa di ...

Advertising

repubblica : Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico d'infanzia: matrimonio con rito islamico e nuova vita fuori Milano pe… - Corriere : Silvia Aisha Romano si è sposata: la sua nuova vita da insegnante di mediazione linguis... - SirDistruggere : I giornali ci fanno sapere cosa fa oggi Silvia Romano a un anno dalla sua liberazione, in effetti si sentiva propri… - edoludo : RT @OrlandoStier68: E chissenefrega!!! Ridacci soldi che il popolo italiano ha sborsato!!! #repubblica Silvia Aisha Romano si è sposata c… - OrlandoStier68 : E chissenefrega!!! Ridacci soldi che il popolo italiano ha sborsato!!! #repubblica Silvia Aisha Romano si è sposa… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano

Aishaha detto sì e si è sposata. Si è diffusa soltanto in queste ore la notizia del matrimonio della ragazza, sequestrata per un anno e mezzo in Africa, tra Kenya e Somalia, con un ..., la giovane cooperante milanese che era stata rapita in Kenya e poi liberata un anno fa in Somalia, si è sposata. È successo lo scorso ottobre, come racconta oggi il quotidiano La ...Era il 20 ottobre del 2018 quando Silvia Romano veniva rapita nel villaggio di Chakama, in Kenya, dove si trovava in qualità di cooperante presso la Onlus Africa Miele. Del 9 maggio scorso la notizia ...La ragazza era stata rapita in Kenya nel novembre 2018 ed è stata liberata nel maggio 2020, ora insegna in una scuola per adulti ...