Silvia Aisha Romano | la nuova vita dopo il rapimento | anche il marito si è convertito

Advertising

repubblica : Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico d'infanzia: matrimonio con rito islamico e nuova vita fuori Milano pe… - Corriere : Silvia Aisha Romano si è sposata: la sua nuova vita da insegnante di mediazione linguis... - AcerboLivio : Silvia Aisha Romano si è sposata: la sua nuova vita da insegnante di mediazione linguistica - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: La nuova vita di Silvia Aisha Romano: via da Milano e matrimonio con rito islamico con un amico d’infanzia https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Aisha

sembra aver ripreso la vita nelle sue mani, riportando la normalità tra i primi risultati ... Ma anche per aver adottato nel frattempo il nome die di aver indossato un abito tipico somalo ...La cooperante rapita e poi liberata in Kenya dopo una lunga detenzione,Romano, si è sposata lo scorso mese di ottobre. La notizia trapela solo ora e viene riportata dal quotidiano La ...Aisha ora vive a pochi chilometri dal capoluogo lombardo con suo marito, un vecchio amico che – come scrive La Stampa – ha scelto di convertirsi all’Islam. Quel palazzo di Casoretto, alla periferia no ...Silvia Aisha Romano dopo il rapimento ha una nuova vita ed è felice, si è anche sposata, il marito prime delle nozze si è convertito come lei all'Islam.