Silvia Aisha Romano a un anno dalla liberazione | la nuova vita da insegnante | sposata e felice | più lontana dalla sua Milano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Era il 9 maggio del 2020 quando in Italia arrivò la notizia delladi. La cooperante di– rapita in Kenya a novembre 2018 e che per une mezzo è stata prigioniera in Somalia dei terroristi di Al Shabab – oggi si chiama, èe lavora alle porte dicomedi lingue. Quel palazzo di Casoretto, alla periferia nord-est della città, ormai è vuoto: dopo l’assalto mediatico di quei giorni, le aggressioni e le minacce subite le settimane successive,e la sua famiglia hdeciso di cambiareora vive a pochi chilometri dal capoluogo lombardo con suo marito, un vecchio ...

Advertising

repubblica : Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico d'infanzia: matrimonio con rito islamico e nuova vita fuori Milano pe… - Corriere : Silvia Aisha Romano si è sposata: la sua nuova vita da insegnante di mediazione linguis... - infoitinterno : Il matrimonio e la conversione del marito, Silvia Aisha un anno dopo la liberazione - infoitinterno : Silvia Aisha Romano si è sposata - infoitinterno : Silvia Aisha Romano si è sposata e insegna a scuola, il marito un amico d'infanza -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Aisha

passato praticamente un anno da quandoRomano è stata liberata. Un anno durante il quale la cooperante milanese, rapita in Kenya nel novembre 2018 e tenuta prigioniera per 18 mesi da un gruppo fondamentalista, è riuscita a ...Romano, la cooperante di 26 anni rapita in Kenya nel 2018 e rilasciata in Somalia nel 2020, si è sposata con un amico d'infanzia con rito islamico. Secondo quanto riportato da La Stampa , ...Dall'inferno della prigionia sino al matrimonio: Silvia Aisha Romano, la cooperante milanese sequestrata per un anno e mezzo tra Kenya e Somalia, si è sposata con un amico d'infanzia. A raccontarlo è ...Silvia Aisha Romano si è sposata con Paolo, amico convertito all'Islam. Si sono uniti in matrimonio in una moschea ...