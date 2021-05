Sì, questa foto di persone assembrate con la mascherina immortala la coda per il vaccino (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine che mostra alcune decine di persone assembrate nei paraggi di una transenna. L’immagine è accompagnata da un commento sarcastico che recita: «coda alla vaccinara». L’immagine oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine reale. Lo scatto risale allo scorso 4 maggio 2021 e lo scenario è quello della Mostra Oltremare, uno dei principali hub vaccinali della città di Napoli. Come raccontano numerosi articoli di testate nazionali (qui e qui) e locali, la calca si è verificata il 4 maggio attorno alle ore 11 – durante le somministrazioni per la fascia d’età 60-69 anni – quando ai cancelli della Mostra si sono ritrovati cittadini prenotati per le 11.15 e altri per i quali l’appuntamento era ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 6 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine che mostra alcune decine dinei paraggi di una transenna. L’immagine è accompagnata da un commento sarcastico che recita: «alla vaccinara». L’immagine oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine reale. Lo scatto risale allo scorso 4 maggio 2021 e lo scenario è quello della Mostra Oltremare, uno dei principali hub vaccinali della città di Napoli. Come raccontano numerosi articoli di testate nazionali (qui e qui) e locali, la calca si è verificata il 4 maggio attorno alle ore 11 – durante le somministrazioni per la fascia d’età 60-69 anni – quando ai cancelli della Mostra si sono ritrovati cittadini prenotati per le 11.15 e altri per i quali l’appuntamento era ...

