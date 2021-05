Sì della Commissione europea al consumo di insetti Ma siamo pronti? Tre ragioni per considerarli

(Di venerdì 7 maggio 2021) Gli insetti sono diventati degli alimenti a tutti gli effetti. Per la prima volta la Commissione europea ha approvato il consumo delle tarme della farina, annoverate tra i cosiddetti Novel Food, ovvero i nuovi alimenti o prodotti tradizionali importati da paesi terzi.

Advertising

CarloCalenda : Ma fatela finita. Ma l’avete costruito voi il sistema. E la commissione di vigilanza ne è il perno. Impegnatevi a d… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - M5S_Camera : È incomprensibile l’ostruzionismo del centrodestra che oggi ha impedito l’avvio della discussione sul suicidio medi… - menomm : RT @Montecitorio: La Commissione d'inchiesta su #contraffazione e #pirateria in campo commerciale fu istituita il 13 luglio 2010 per indaga… - MariaKostourou : @agata46_ @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112… -

Ultime Notizie dalla rete : della Commissione

Regione Emilia Romagna

La figura di Cagol stata inserita in quanto figura di rilievo dal punto di vista storico e accompagnata da una nota chiarificatrice a firmaPari Opportunit, che ricorda come ogni ..."Al di làdiscussione sulla soglia lacondivide l'obiettivo Usa che è quello di frenare la competizione al ribasso, paesi che cercano di avvantaggiarsi del contesto internazionale ...Diciotto giorni per trovare un accordo sulla ristrutturazione del debito da 180 milioni vantato dai vecchi creditori della compagnia di navigazione per effetto della procedura di incorporazione di Tir ...L’Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale si unisce alla campagna per collaborare con le istituzioni affinché mettano in atto processi decisionali inclu ...