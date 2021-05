Si appropria di 35mila euro del proprio assistito | avvocato interdetto dalla professione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 maggio 2021) L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Avezzano, raccogliendo le preoccupazioni dei parenti di un soggetto disabile a seguito di un grave incidente stradale, hanno accertato che l’, nominatogli amministratore di sostegno, abusando della sua pubblica funzione, si impossessava di oltre 35.000. Il professionista ha infatti gestito in maniera anomala il denaro del soggetto fragile contraendo, in nome e per conto dell’, un prestito ipotecario per30.000, finalizzato a ripianare debiti pregressi maturati nella precedente gestione della tutela, ma di cui faceva uso personale, addirittura evitando di onorare le rette dovute alle strutture di riabilitazione. Al termine delle attività investigative, l’è stato deferito all’A.G. di Avezzano per il reato previste di cui ...