Shevchenko | “Belotti mi somiglia I miei ricordi di Manchester e Istanbul” | LIVE

Advertising

calcia_tore : Shevchenko che paragona Belotti a se stesso....toglietegli il vino per favore ?? #SkySport #shevchenko -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Belotti

Calcio News 24

Occhio però alle milanesi:da bambino aveva come idolo Andrijma nella Milano rossonera c è aria di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic . Se restasse lo svedese, sarebbe difficile ...Occhio però alle milanesi:da bambino aveva come idolo Andrijma nella Milano rossonera c è aria di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic . Se restasse lo svedese, sarebbe difficile ...Shevchenko ha parlato con Costacurta e Ambrosini presentando il libro “La Forza Gentile”. Le sue parole Shevchenko ha parlato insieme a Billy Costacurta e ad Ambrosini presentando il libro “La Forza G ...