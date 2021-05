Shaboo nascosto nel doppiofondo di una bottiglia | spacciatore arrestato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Milano - Un cittadino filippino di 48 anni è statoin flagranza dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel proprio appartamento, in via Mac Mahon, nascondeva ...

Nel proprio appartamento, in via Mac Mahon, nascondeva infattidestinato alla vendita al dettaglio . La squadra investigativa del Commissariato "Porta Genova", dopo una serie di indagini e ...Quel carico di fogliein due valigie è quindi valutato all'ingrosso circa 10 mila euro, ma ... questa volta per spaccio, sequestrando dosi di cocaina, anfetamine,e hashish, nei ...Blitz della polizia in via Mac Mahon: il filippino 48enne aveva trasformato il suo appartamento in un laboratorio per la droga ...(AGR) Appena il sospetto ha capito che di lì a poco sarebbe stato fermato ha tentato di invertire la marcia, provocando un incidente stradale con un altro automobilista. L’episodio è accaduto nel prim ...