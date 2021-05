Sesto Pusteria. La giuria ha assegnato al documentarista e giornalista Ed Moschitz il premio Claus Gatterer

Ultime Notizie dalla rete : Sesto Pusteria

La Prima Pagina

arrivata un po' a sorpresa l'eliminazione di Jannik Sinner al 2° turno del Madrid Open . Il 19enne di, n.18 ATP e 14testa di serie, è stato superato 7 - 6, 6 - 2 dall'australiano Alexei Popyrin , n.76 ATP, vincitore del Roland Garros junior nel 2017. Jannik vede così saltare l'ottavo ...Il 19enne di, n.18 ATP (best ranking dopo la semifinale nel "500" di Barcellona due settimane fa) e 14esima testa di serie, ha infatti ceduto per 76(5) 62, in poco più di un'ora e ...Il vincitore del "Premio per meriti nel settore giornalistico in memoria di Claus Gatterer" è stato nominato. I 7 componenti della giuria hanno assegnato ieri ...Scuola / Cultura \| 07.05.2021 \| 14:56. Il premio giornalistico Claus Gatterer va a Ed Moschitz. La giuria ha assegnato al documentarista e giornalista Ed Moschitz il premio Claus ...