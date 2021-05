Serie B, Virtus Entella-Chievo Verona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 7 maggio 2021) Alle 14, uno degli anticipi della 37a giornata di Serie B: Virtus Entella-Chievo Verona. La Virtus Entella è ormai retrocessa, mentre il Chievo Verona vuole i Playoff per tornare finalmente in Serie A, e deve vincere questi ultimi impegni di campionato. Le squadre sono tutte vicine, ed anche solo un punto può fare la differenza. La Virtus Entella è retrocessa La Virtus Entella è ormai retrocessa. Lo scorso anno i biancocelesti erano approdati in Serie B disputando una buonissima stagione, arrivando anche ad essere la squadra meno battuta in casa del campionato cadetto (se si esclude il Benevento perfetto di Inzaghi). Quest’anno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Alle 14, uno degli anticipi della 37a giornata diB:. Laè ormai retrocessa, mentre ilvuole i Playoff per tornare finalmente inA, e deve vincere questi ultimi impegni di campionato. Le squadre sono tutte vicine, ed anche solo un punto può fare la differenza. Laè retrocessa Laè ormai retrocessa. Lo scorso anno i biancocelesti erano approdati inB disputando una buonissima stagione, arrivando anche ad essere la squadra meno battuta in casa del campionato cadetto (se si esclude il Benevento perfetto di Inzaghi). Quest’anno ...

