Serie B, primi verdetti: Pescara e Reggiana retrocesse in Lega Pro (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo la Virtus Entella, anche Reggiana e Pescara salutano la Serie B e retrocedono in Lega Pro. Salernitana e Monza si giocano tutto all'ultima giornata La penultima giornata della Serie B ha dato alcuni verdetti importanti, soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione. Dopo la Virtus Entella, scendono in Lega Pro anche Reggiana e Pescara. Gli abruzzesi sono caduti per 3-0 sul campo della Cremonese, mentre gli emiliani cadono in casa con la Spal e salutano la Serie cadetta dopo appena un anno. Il Cosenza cade in casa 3-0 nel finale con il Monza, ma può ancora sperare nei playout battendo il Pordenone all'ultima giornata. Per quanto riguarda la promozione diretta in Serie A, è corsa a ...

