Serie B, Lecce-Reggina: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la penultima giornata del campionato di Serie B, si gioca Lecce-Reggina allo stadio Via del Mare. Partita fondamentale e decisiva per entrambe le formazioni con i padroni di casa ancora in lotta per la promozione diretta e gli ospiti che sognano l’aggancio alla zona playoff. Nella gara d’andata vinse il Lecce 1-0 con rete di Stepinski. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere il match. Il Lecce di Corini era lanciatissimo verso la promozione grazie ad uno straordinario girone di ritorno e al suo bomber Massimo Coda, capocannoniere del campionato con 22 centri. Poi lo stop forzato per permettere al Pescara di recuperare gli indisponibili per Covid-19 ha di fatto frenato la corsa, con i salentini che hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la penultima giornata del campionato diB, si giocaallo stadio Via del Mare. Partita fondamentale e decisiva per entrambe lecon i padroni di casa ancora in lotta per la promozionee gli ospiti che sognano l’aggancio alla zona playoff. Nella gara d’andata vinse il1-0 con rete di Stepinski. Analizziamo la situazione, lee dove vedere il match. Ildi Corini era lanciatissimo verso la promozione grazie ad uno straordinario girone di ritorno e al suo bomber Massimo Coda, capocannoniere del campionato con 22 centri. Poi lo stop forzato per permettere al Pescara di recuperare gli indisponibili per Covid-19 ha di fatto frenato la corsa, con i salentini che hanno ...

