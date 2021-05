Serie B: il Brescia batte il Pisa 4-3, decisiva la tripletta di Ayè (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Brescia aggancia la Spal all’ottava posizione grazie ad una rotonda vittoria contro il Pisa. decisiva la tripletta di uno scatenato Florian Ayè, il miglior marcatore della formazione guidata da Pep Clotet. Per i toscani di D’Angelo le reti sono state firmate da Marin, De Vitis (su rigore) e Sibilli. Come sono scese in campo le squadre? Clotet non può ancora contare Canchellor, al suo posto giocherà Mangraviti. A centrocampo ci saranno Martella, Bjarnason e van de Looi. In attacco Ayè e Donnarumma. D’Angelo disegna un 4-3-3 offensivo. Gori tra i pali, Birindelli, Meroni, Benedetti e Pisano. A centrocampo tridente formato da De Vitis, Quaini e Marin. In avanti Marsura, Mastinu e Sibilli. La partita Un Brescia così merita i playoff. La gara del Rigamonti contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilaggancia la Spal all’ottava posizione grazie ad una rotonda vittoria contro illadi uno scatenato Florian Ayè, il miglior marcatore della formazione guidata da Pep Clotet. Per i toscani di D’Angelo le reti sono state firmate da Marin, De Vitis (su rigore) e Sibilli. Come sono scese in campo le squadre? Clotet non può ancora contare Canchellor, al suo posto giocherà Mangraviti. A centrocampo ci saranno Martella, Bjarnason e van de Looi. In attacco Ayè e Donnarumma. D’Angelo disegna un 4-3-3 offensivo. Gori tra i pali, Birindelli, Meroni, Benedetti eno. A centrocampo tridente formato da De Vitis, Quaini e Marin. In avanti Marsura, Mastinu e Sibilli. La partita Uncosì merita i playoff. La gara del Rigamonti contro ...

