Serie B, Cremonese-Pescara: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi alle 14 Cremonese-Pescara. Uno degli anticipi della 37a giornata di Serie B, che è fondamentale in chiave salvezza. La Cremonese ha bisogno di pochi punti per stare tranquilla, il Pescara invece punta i Playout. Questa giornata sarà fondamentale per il futuro di queste squadre, e nessun risultato è scontato. La Cremonese ad un passo dalla salvezza La Cremonese ha disputato un’ottima stagione: 12a in classifica con 4 punti di vantaggio sulla zona Playout. Ci sono solo 6 punti sul piatto, e per questo basterebbe una vittoria per assicurarsi la Serie B l’anno prossimo. Nelle ultima 4 uscite tre pareggi ed una sconfitta per gli uomini di Pecchia, che oggi ha l’opportunità di tornare alla vittoria e conquistare la salvezza. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Oggi alle 14. Uno degli anticipi della 37a giornata diB, che è fondamentale in chiave salvezza. Laha bisogno di pochi punti per stare tranquilla, ilinvece punta i Playout. Questa giornata sarà fondamentale per il futuro di queste squadre, e nessun risultato è scontato. Laad un passo dalla salvezza Laha disputato un’ottima stagione: 12a in classifica con 4 punti di vantaggio sulla zona Playout. Ci sono solo 6 punti sul piatto, e per questo basterebbe una vittoria per assicurarsi laB l’anno prossimo. Nelle ultima 4 uscite tre pareggi ed una sconfitta per gli uomini di Pecchia, che oggi ha l’opportunità di tornare alla vittoria e conquistare la salvezza. La ...

