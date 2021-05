Serie B | 37a giornata | programma e diretta tv della penultima di campionato

(Di venerdì 7 maggio 2021)B, 37afondamentale per diverse squadrecadetteria. Saranno novanta minuti ad alta tensione per tutte le compagini, che giocheranno completamente in contemporanea in questa tornata, che devono ancora centrare i propri obiettivi: ecco le ultime con ile latvdi questo torneo cadetto targato 2020/21. Una promossa ed una retrocessa. I verdetti emessi, fin qui, hanno investito soltanto l’Empoli di Alessio Dionisi, giunto inA, e la Virtus Entella di Gennaro Volpe, matematicamente inC. Tutte le altre ufficialità sono ancora in attesa di essere confermate: dalla lotta playout, a quella playoff terminando con il secondo posto ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 37a

Per lagiornata diB, il Cosenza affronta il Monza : gli ospiti hanno l'obbligo di vincere per inseguire il 2° posto. Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il calcio d'inizio è in ...Le penultima giornata del campionato diB potrebbe essere decisiva per alcuni verdetti: la Salernitana ospita l'Empoli già promosso e prova a mantenere a distanza il Monza, che va a Cosenza in un match chiave anche per la lotta ...La Serie B torna in campo per la 37a (e penultima) giornata. Dopo la promozione dell'Empoli in Serie A e la retrocessione della Virtus.Venezia-Pordenone è uno degli anticipi della 37a giornata di Serie B. Il Pordenone deve vincere, il Venezia ha ormai raggiunto i Playoff.